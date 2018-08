Lockheed Martin livre le 52ème C-5M Super Galaxy

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Cinq ans après le lancement du programme RERP, le premier vol d'un C-5M modernisé a été conduit en juin 2006. Le premier appareil opérationnel a quant à lui été remis à l'USAF quelques années plus tard, en 2009. En l'espace de 17 ans, ce sont « 49 C-5B, 2 C-5C et un C-5A qui ont été modifiés », détaille Lockheed Martin.

Au total, Lockheed Martin annonce avoir réalisé 70 améliorations techniques, permettant d'accroître " la fiabilité, l'efficacité, la maintenance et la disponibilité " des appareils, détaille l'industriel. La cellule du C-5M a ainsi été modernisée, de même que les systèmes hydrauliques et électriques. Les commandes de vol ont elles aussi été optimisées.

Lockheed Martin a annoncé avoir remis le 2 août dernier le 52ème C-5M modernisé à l'US Air Force (USAF). La modernisation des appareils par l'industriel, qui a débuté en 2001, a été menée dans le cadre du programme de rénovation « Reliability Enhancement and Reengining Program ». Les modifications apportées aux C-5M de l'USAF leur permettent désormais de rester en service jusqu'en 2040.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.