Lockheed Martin franchit la barre des 400 C-130J livrés

La France fait notamment partie des pays clients du Super Hercules. L'armée de l'air française a réceptionné son premier C-130J en janvier dernier . Elle a passé commande pour un total de quatre appareils : deux C-130J-30 et deux KC-130J. Elle réceptionnera dans un premier temps les C-130J-30 pour le transport tactique. Les KC-130J, qui rejoindront l'armée de l'air en 2019 et 2020 permettront de mener des ravitaillement en vol, aussi bien d'hélicoptères que d'avions de combat.

Le C-130J Hercules, version moderne du C-130, est actuellement opéré par 17 Etats. L'ensemble de la flotte a jusqu'à présent cumulé plus d'1,7 million d'heures de vol lors de missions extrêmement variées. Le C-130J peut ainsi conduire des opérations de transport, de recherche et sauvetage, de lutte contre les incendies, de ravitaillement...

Ce 400ème C-130J Hercules a été livré le 9 février dernier. Il a été remis en configuration AC-130J Ghostrider, adapté aux missions de soutien aérien, aux opérations d'air interdiction et à celles de reconnaissance armée. Il s'agit donc de la version armée du C-130J.

