Lockheed Martin développe un laser anti-missile pour l'armée américaine

Le 5 octobre, l'agence américaine pour la défense anti-missile a demandé à Lockheed Martin de développer un laser pour contrer la menace représentée par les missiles.

Ce contrat, de 9,4M$, vise à développer un prototype de laser intégré sur un drone et pouvant détruire des missiles en vol. Ce programme prend le nom de Low Power Laser Demonstrator (LPLD) et court sur 9 mois. Ainsi Lockheed Martin a jusqu'au 5 juillet prochain pour développer cette technologie.

L'objectif du LPLD est de pouvoir intercepter le missile lors de sa phase de propulsion. L'industriel américain rappelle qu'il s'agit de la période idéale, car le missile n'a pas encore atteint sa vitesse maximale. De même, il n'a pas encore éjecté ses leurres, qui pourraient venir handicaper le système laser dans sa capacité de détection.

Si les essais et le développement de ce démonstrateur s'avèrent concluants, ce laser pourrait faire partie d'un système de défense antimissile plus large. « La vitesse et la précision des systèmes laser en font des options sérieuses pour l'intégration sur un futur système de défense contre les missiles », précise Lockheed Martin.

Avec le LPLD, cela sera la première fois que Lockheed Martin développe une telle technologie pour un drone. S'il s'agit d'un nouveau système, l'industriel américain ne part pas de zéro. En effet, Lockheed Martin a déjà développé plusieurs systèmes d'interception basé sur la technologie du laser et de l'énergie dirigée. Ces systèmes « permettent des capacités offensives et défensives contre un large éventail de menaces pouvant toucher aussi bien les forces militaires que les infrastructures », détaille Lockheed Martin. De même, les capacités propres au laser lui confèrent un avantage tout particulier. « Les armes laser représentent une technologie révolutionnaire grâce à de très bonnes capacités en termes de rapidité, de flexibilité et de précision », ajoute l'industriel. De même, les lasers présentent un avantage de coût.