Livraison prochaine de MiG-29 pour la Serbie

Les six appareils russes viendront compléter une flotte déjà existante de quatre MiG-29. Les avions de chasse russes ne sont pas les seuls matériels qui devraient rejoindre l'armée serbe. Trente T-72 (chars de combat) ainsi que trente blindés BRDM-2 seront également remis à la Serbie.

Le mardi 24 mars, à la suite de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le ministre de la Défense serbe Zoran Djordjevic a annoncé la livraison prochaine de six MiG-29 aux forces aériennes serbes. Certains points restent à finaliser par Moscou, notamment la livraison des avions en Serbie. Cette livraison, qui devrait avoir lieu dans les semaines à venir, correspond à un don de l'armée russe à la Serbie. Ces appareils seront prélevés sur le stock d'armement russe avant d'être rénovés en Serbie. Si les MiG-29 sont offerts aux forces aériennes serbes, le processus de modernisation sera en revanche à la charge de Belgrade. Le montant de cette opération est estimé à 200 millions d'euros.

