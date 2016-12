Livraison du premier Embraer Legacy 450 produit aux USA

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Embraer a ouvert, en juin dernier, un nouveau bâtiment de son usine de Melbourne en Floride. Cette dernière ne produisait jusqu'alors que les jets Phenom 100 et 300. Le second Legacy 450 devrait être livré au cours du premier trimestre 2017.

Le premier Embraer Legacy 450 produit sur une ligne d'assemblage final américaine vient d'être livré. Jusqu'alors, le jet d'affaires qui est entré en service voici un an, était entièrement construit à São José dos Campos, au Brésil.

Actualité Aviation légère et d'affaires

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2016 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.