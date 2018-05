Livraison du premier CH-53K

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le CH53K remis le 16 mai s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte vieillissante de CH-53E Super Stallion, dont le premier appareil était entré en service au sein du Corps des Marines en 1981. « Sikorsky espère pouvoir livrer le second hélicoptère CH-53K à l'USMC début 2019 », a rapporté la filiale de Lockheed Martin.

Cette première livraison du CH-53 représente une étape majeure dans le développement du King Stallion. L'appareil, dont 200 exemplaires sont attendus par le Corps des Marines, avait été dévoilé pour la première fois au public lors du salon ILA de Berlin où il participait à des démonstrations en vol. L'objectif pour l'US Air Force était de démontrer la fiabilité et la manoeuvrabilité de cet appareil, conçu à partir des besoins et RETEX des pilotes. Rappelons que Sikorsky espère pouvoir vendre son CH-53K en Allemagne , afin de remplacer les CH-53G.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Adjoint Responsable Conformité et Sécurité h/f

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.