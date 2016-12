Livraison du 300eme NH90

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Espagne a rejoint le programme NH90 en 2007 et commandé 22 appareils. En septembre 2016, les deux premiers HT-29 "Caiman" sont entrés en service au sein de l'armée de Terre espagnole. Les "Caiman" espagnols sont assemblés dans l'usine d'Airbus Helicopters d'Albacete. Cette infrastructure s'occupe également de la fabrication de la partie avant du fuselage des NH90. La version espagnole du NH90 est équipée de plusieurs systèmes de conception locale fournis notamment par Indra. Ce systémier espagnol développera également les simulateurs du NH90 employés par l'armée espagnole.

Au total, 515 NH90 ont été commandés par 13 pays. Les appareils livrés ont accumulé à ce jour plus de 120 000 heures de vol opérationnels annonce NH Industries.

