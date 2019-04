Livraison du 15e Airbus A400M de l'armée de l'Air

Le 15e A400M de l'armée de l'Air a été livré. Il s'agit du premier avion porté nativement au nouveau standard tactique.

Le ministère des armées a annoncé l'arrivée, le 26 avril 2019, du 15e avion de transport Airbus A400M Atlas de l'armée de l'Air sur la base aérienne d'Orléans-Bricy. Le 14e appareil avait été livré en mars 2018 et les 12e et 13e fin 2017.

La loi de programmation militaire 2019/2025 prévoit la livraison de 11 A400M sur cette période pour un total de 25 avions en service d'ici fin 2025. Au total l'armée de l'Air devrait opérer 50 A400M.

Selon le ministère des armées, il s'agit du premier A400M livré directement au nouveau standard tactique. Celui-ci comprend un emploi élargi à partir de terrains sommaires et une capacité d'approche autonome des zones d'atterrissage par tous temps. A partir de l'automne, cet appareil pourra aussi éjecter des charges lourdes allant jusqu'à 16 tonnes et pourra réaliser des ravitaillements en vol par le point central principalement pour d'autres A400M et des Transall. L'armée de l'Air avait déjà réceptionné des A400M équipés des nacelles de ravitaillement en bout d'aile. Trois autres A400M qui avaient été livrés précédemment ont été portés au même standard.