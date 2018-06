Livraison à Hong Kong des premiers H175 SAR

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Les équipements extérieurs des appareils de Hong Kong comprennent un treuil, une boule FLIR Ultra Force 350 HD, un phare de recherche Trakkabeam et de six caméras aidant l'équipage lors de ses manoeuvres.

Dans la cabine, le H175 SAR se distingue des autres variantes par l'ajout d'un écran central dans le cockpit. Celui-ci permet aux pilotes de consulter les données recueillies par les capteurs. Ces données sont également retranscrites sur une console située dans la soute et destinée à un opérateur en charge des missions de recherche. A l'arrière de la soute se trouve un grand espace cargo, accessible en vol permettant d'embraquer des équipements de secours.

Hong Kong a commandé sept H175 en version service public pour remplacer ses AS332 L2 et H155 . Des appareils qui tiennent une alerte SAR (Search & Rescue) 24h sur 24 depuis l'aéroport de Chek Lap Kok. Hong Kong est le premier client de version SAR du H175.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.