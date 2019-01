Lion Air : le second enregistreur de vol du Boeing 737 MAX 8 retrouvé

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Un autre équipage ayant volé sur le même appareil le même jour rencontra le même phénomène tandis que l'appareil reliait Denpasar à Jakarta, mais les pilotes parvinrent à reprendre le contrôle de l'avion en coupant le MCAS et en terminant leur vol en commandes manuelles.

Le document fait part des tentatives réitérées et désespérées des pilotes pour reprendre le contrôle de l'appareil alors sous emprise du MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, littéralement Système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre).

Le 28 novembre 2018, le KNKT, soit l'équivalent indonésien du NTSB américain ou du BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses français) a publié un rapport préliminaire de 78 pages avec des extraits de l'enregistreur numérique des données de vol.

