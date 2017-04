Life – Origine inconnue : avant-première à Ris-Orangis mardi 18 avril

La plus grande découverte scientifique. La plus grande menace pour l'humanité.

À bord de la Station spatiale internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…



Bande annonce sur https://youtu.be/gySYa2luR8A

Avant-première et rencontre-débat à Ris-Orangis.

Une projection en avant-première (en VOST) est programmée mardi 18 avril au cinéma Les Cinoches de Ris-Orangis (91130).

Elle sera suivie d’une rencontre-débat avec quatre spécialistes d’astronautique et de science-fiction :

- Gilles Dawidowicz , président de la commission de planétologie de la Société Astronomique de France

- Jean-Marc Deschamps , auteur et spécialiste de science-fiction, président des Gentlemen collectionneurs

- Pierre-François Mouriaux , journaliste Espace à Air & Cosmos et président de l’association Histoires d’espace

- Stéphane Sébile , blogueur et webmaster du site Space Quotes/Souvenirs d’espace

Une soirée organisée par l’association Histoires d’espace , avec le soutien du magazine Air & Cosmos.

Offre spéciale.

Les 50 premiers inscrits à la newsletter Espace (gratuite et hebdomadaire) d' Air & Cosmos pourront bénéficier d'un tarif préférentiel : 4 € la séance . Inscription ici

Renseignements pratiques.

Life – Origine inconnue , un film de Daniel Espinosa, 2017 (1h44)

Projection en avant-première et en VOST le mardi 18 avril 2017 à 20h30, suivie d'une rencontre-débat

Cinéma Les Cinoches - Salle Jean-Louis Barrault

Place Jacques Brel, RN7

91130 RIS-ORANGIS