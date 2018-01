Liege Airport investit plus de 50 millions d’euros en 2018 pour le cargo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

« L’augmentation des volumes que nous avons connue en 2017 ne va pas diminuer en 2018. Nous devons anticiper cette croissance et accélérer le plan de développement que nous avions prévu. », explique Luc Partoune, CEO de Liege Airport. Ces nouveaux parkings avions seront opérationnels en 2019.

