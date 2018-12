Liebherr-Aerospace va fournir à Nordam des vannes d'antigivrage pour nacelles d'Airbus A320neo de nouvelle génération

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

" Ce contrat est une étape essentielle dans notre stratégie à long terme dont l'objectif est de proposer des solutions techniques aux applications de moteurs d'avions et de développer et renforcer en permanence nos activités sur ce marché ", a expliqué Nicolas Bonleux.

Elles seront fabriquées dans le centre de compétence de l'entreprise pour les systèmes d'air puis conditionnées dans des ensembles de deux vannes pneumatiques par nacelle, cette redondance ayant pour but d'éviter tout risque de surchauffe du moteur.

Ce contrat constitue une étape essentielle dans la stratégie à long terme de Liebherr-Aerospace. Selon Nicolas Bonleux, Directeur Général et Directeur Commercial de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, ces vannes préviendront la formation de glace sur le capot moteur.

Liebherr-Aerospace a été sélectionné par la société américaine Nordam pour la conception, la fabrication, les essais et la certification de vannes d'antigivrage qui seront utilisées sur un système d'habillage moteur conçu par NORDAM et destiné aux Airbus A320neo équipés d'un moteur Pratt & Whitney PW1100G.

