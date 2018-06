LEVEL se lance en moyen-courrier au départ de Vienne

Cette nouvelle filiale d'IAG aura un certificat d'exploitation aérienne autrichien et va ouvrir au départ de Vienne quatorze dessertes, notamment vers Paris CDG.

IAG vient chasser sur les terres du groupe Lufthansa. La holding regroupant British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling va lancer à partir du 17 juillet une nouvelle filiale low cost court et moyen-courrier sous la marque LEVEL, avec des vols au départ de Vienne et quatre Airbus A321 basés.

Dès cette date seront lancés des vols vers Londres-Gatwick (biquotidien) et Palma de Majorque (quotidien). Durant les quatre semaines suivantes suivront des ouvertures vers Barcelone (quotidien), Malaga (3/7), Venise (quotidien), Olbia (3/7), Ibiza (3/7), Milan Malpensa (13 hebdos), Dubrovnik (4/7), Larnaca (3/7), Alicante (2/7), Valence (2/7), Bilbao (3/7) et Paris Roissy CDG (13 hebdos).

Les vols sont proposés à un tarif d'appel de 24,99€ et sont disponibles sur www.flylevel.com. Chaque Airbus A321 sera configuré avec 210 sièges en classe économie. Les vols au départ de Vienne décolleront du terminal 1.