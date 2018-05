LEVEL prend livraison de son premier A330-200 "parisien"

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

A compter du 4 novembre 2018, LEVEL étoffera son programme de vols à destination de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, passant de à 5 vols hebdomadaires vers chacune des deux îles. Dans le courant de l'été, LEVEL réceptionnera son deuxième A330-200 pour la France, plus un troisième pour sa base de Barcelone, portant ainsi sa flotte à 5 appareils pour 2018.

LEVEL prendra son envol au départ de Paris Orly le 2 juillet prochain, avec un premier vol à destination de Montréal. Cette destination estivale saisonnière sera desservie à raison de 3 vols par semaine jusqu'au 3 novembre 2018. Le premier vol pour Pointe-à-Pitre sera opéré le lendemain, le 3 juillet. Suivront en septembre l'ouverture des routes à destination de Fort-de-France, le 3, et New York/Newark le 4 septembre.

La low cost long courrier du groupe IAG, LEVEL, a pris le vendredi 25 mai livraison de son premier Airbus A330-200 dédié à ses opérations depuis Paris-Orly. Ce premier appareil, immatriculé F-HLVL, est configuré pour accueillir 21 passagers en classe Premium et 293 en Economie.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Adjoint Responsable Conformité et Sécurité h/f

Commandant de Bord et OPL (H/F)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.