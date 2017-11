LEVEL débarquera à Orly en juillet prochain

La filiale low cost du groupe IAG (International Airlines Group) opérera des vols depuis Paris Orly vers Montréal, New York, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France à compter de juillet 2018. Deux Airbus A330-200 y seront basés, configurés en 21 sièges de c

LEVEL avance ses pions. Six mois après son vol inaugural Barcelone-Los Angeles, la filiale low cost long courrier du groupe IAG (International Airlines Group), a annoncé le 28 novembre qu'elle opérerait dès juillet 2018 des vols au départ de Paris Orly vers Montréal, New York, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique). LEVEL disposera de deux Airbus A330-200 neufs basés, configurés en bi-classe (21 sièges en classe premium, 293 sièges en classe économique).

Les passagers en classe premium bénéficieront gratuitement d'un bagage enregistré en soute (en plus d'un bagage cabine), du repas, du choix gratuit du siège et d'une sélection de films récents. En économie, les passagers pourront agrémenter leur voyage parmi une large gamme d'options (payantes). Tous les passagers auront accès à la dernière génération de système de divertissement en vol. La connexion internet à très haut débit sera également disponible à partir de 8,99 euros.

La ligne Paris-Montréal (soumise au consentement de l'Office des Transports du Canada) sera opérée à compter du 2 juillet 2018 à raison de trois vols par semaine (aller simple à partir de 99 euros). Les vols de Pointe-à-Pitre débuteront le lendemain, avec quatre vols par semaine (aller simple à partir de 99 euros). Les vols de Fort-de-France seront exploités à partir de 3 septembre, avec trois vols par semaine (aller simple à partir de 99 euros). Enfin, les liaisons vers New York débuteront à partir du 4 septembre, avec quatre vols par semaine (aller simple à partir de 129 euros).

Les vols LEVEL au départ d'Orly seront intégralement assurés par les équipes de la compagnie française OpenSkies, basée à Orly depuis 2008. La marque OpenSkies s'effacera au profit la nouvelle marque LEVEL à la fin de l'été 2018.

"Les vols de LEVEL seront opérés à Orly avec le certificat de transport aérien d'OpenSkies", explique Willie Walsh, directeur général d'IAG. "40 personnes devraient être recrutées en plus des 170 personnels déjà présents (30 personnels au sol et 140 PNT et PNC). Pour les développements futurs de LEVEL, un nouveau CTA européen devrait être demandé à partir de la fin de l'année ou au début de l'année 2018.

"Depuis le lancement de ses opérations au départ de Barcelone El Prat, LEVEL connaît un succès incroyable. Les clients adorent cette compagnie, qui sera rentable dès cette année", se réjouit Willie Walsh. "Nous avons toujours indiqué que Barcelone était une première étape dans le développement de LEVEL, et nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui ces quatre nouvelles destinations depuis Paris Orly. notre deuxième ville en Europe pour LEVEL".