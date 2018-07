LEVEL à Paris : c'est parti !

Le premier vol au départ de Paris Orly de la compagnie low cost long courrier LEVEL, filiale du groupe IAG décolle ce jour, lundi 2 juillet, à 19h45 à destination de Montréal.

Ce vol inaugural au départ de Paris atterrira à Montréal à 21h30 (heure locale), avec plus de 300 passagers à bord d'un Airbus A330-200 neuf. La route Paris-Montréal sera desservie à raison de 3 vols/semaine. Le 3 juillet, LEVEL lancera sa desserte Paris-Pointe-à-Pitre, avec une fréquence de quatre vols par semaine. LEVEL propose des vol à partir de 99 euros l'aller simple. Les dessertes Paris-Fort-de-France débuteront le 3 septembre, avec d'abord 3 vols par semaine, puis 5 à compter du 4 novembre. Les vols pour New York (Newark) débuteront quant à eux le 4 septembre, avec 4 vols par semaine.

Cette année, deux Airbus A330-200 neufs configurés en 21 passager de classe Premium et 293 en classe économie. Dès l'été prochain, un troisième Airbus A330-200 rejoindra la flotte.

A Barcelone, un troisième Airbus A330-200 opèrera des vols dès le mois de septembre, et sera rejoint par un autre l'année prochaine, portant la flotte à quatre appareils en 2019. LEVEL opère actuellement entre Barcelone El Prat et Buenos Aires, San Francisco, et Boston, ainsi que Los Angeles en été.