Les ventes d'ATR reprennent le large

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Deux commandes ont permis aux ventes d'ATR de rédecoller en 2017 : la commande d'Iran Air pour 20 ATR 72-600 fermes auxquels s'ajoutent 20 options et celle d'IndiGo pour 50 appareils du même modèle. Finalisé en 2016, le contrat Iran Air aurait permis au constructeur franco-italien de relativiser le "creux" de l'année dernière (36 ventes contre 76 en 2015/ndlr). Ces nouvelles commandes permettent à ATR de continuer à livrer à un rythme de 80 avions par an tout en maintenant un carnet de commandes qui assure trois années de production.

Après le creux relatif observé en 2016, les ventes du constructeur ATR ont redécollé depuis le début de l'année 2017 pour porter sur 89 turbopropulseurs ATR 42-600 et ATR 72-600 . Ce dernier se taille toujours "la part du lion" avec 75 ventes sur le total. Mais, l' ATR 42-600 a trouvé ses premiers clients chinois : le fonds Tianju Investment qui s'est engagé pour dix exemplaires et la compagnie aérienne Xuzhou Hantong pour trois ATR 42-600. La vente d' ATR en Chine remonte à des temps immémoriaux avec cinq exemplaires vendus dans les années 90. D'où l'importance de ces deux contrats pour ATR car ils peuvent en amener d'autres.

Après le creux observé en 2016, les ventes d'ATR ont redécollé en 2017 avec d'ores et déjà 89 avions vendus sur les six premiers mois de l'année.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Responsable atelier roues et freins - h/f

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.