Les ventes d'armes sont en augmentation

Selon un rapport du Sipri, publié le 11 décembre 2017, les ventes d'armes dans le monde étaient en augmentation en 2016, une première depuis 2010. Les ventes d'armes ont ainsi atteint 374,8 milliards de dollars l'année dernière.

L'étude du Sipri a été établit sur les 100 plus grandes entreprises du secteur militaire. Ces sociétés ont augmenté leurs ventes de 1,9% par rapport à 2015, soit 38% depuis 2002. Parmi les grandes tendances de l'année 2016, on note que les ventes des entreprises américaines ont atteint 217,2 milliards de dollars en 2016, en hausse de 4% par rapport à l'année 2015. Cette augmentation a été stimulée par les ventes de Lockheed Martin (+10,7%). Les contrats portant sur le F-35 et l'acquisition de Sikorsky ont permis une bonne croissance de l'entreprise américaine.

En Europe, la situation est assez hétérogène. Le Sipri s'est particulièrement penché sur quatre Etats : la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, qui concentrent les plus grandes entreprises militaires européennes. Toutes ventes cumulées, l'Europe de l'Ouest atteint 91,6 milliards de dollars, soit une hausse de 2%. Cependant, lorsque l'on rentre dans le détail, le Sipri constate de la France et l'Italie ont plutôt connu une situation de baisse en 2016, à l'inverse de l'Allemagne et du Royaume-Uni.

Au niveau de la Russie, une augmentation de 3,8% a été constatée. Les ventes d'armes du pays en 2016 ont ainsi atteint 26,6 milliards de dollars. Cette hausse a largement été portée par United Aircraft Corporation, dont les ventes ont augmenté de 15,6%.

Pour les pays émergents (Brésil, Inde, Corée du Sud et Turquie), Séoul a enregistré une hausse de 20,6% de ses ventes. Cette croissance majeure s'explique par la perception des menaces « qui conduit la Corée du Sud à acquérir du matériel militaire et pour cela, le pays se tourne principalement vers son industrie nationale », rapporte le Sipri.

Enfin, une forte baisse a été enregistrée pour le Japon. Les ventes d'armes du pays insulaire ont baissé de 6,4% sur l'année 2016.