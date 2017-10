Les Tyhpoon britanniques s'entraînent à Oman

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Cet entraînement des Typhoon s'inscrit dans le cadre de l'exercice Magic Carpet. Le déploiement des huit aéronefs est accompagné de 650 membres de la RAF. L'escadron n°6, basé à Lossiemouth, est chargé de maintenir une posture d'alerte permanente au Royaume-Uni et ce tout au long de l'année. Il est ainsi mobilisé pour la surveillance et l'interception dans l'espace aérien britannique. L'escadron 6 peut également venir en « soutien aux contingents en opérations partout dans le monde ».

