Les télécommunications spatiales toujours en expansion

L'ère spatiale entre dans sa septième décennie. Parmi les révolutions engendrées par les satellites, les télécommunications constituent l'activité économique la plus importante à travers le monde.

A l'approche de l'anniversaire du lancement du premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik 1, frêle sphère d'aluminium simplement équipée de deux émetteurs radio d'une puissance de 1 W, Air & Cosmos consacre cette semaine un dossier aux télécommunications par satellite, inaugurées à peine 5 ans après l'ouverture de l'ère spatiale. Elles constituent aujourd'hui la première application commerciale du secteur, générant aujourd'hui des revenus estimés à 11,5 Md$ par an –un marché que se disputent environ 55 opérateurs locaux ou globaux à travers le monde, les cinq principaux étant Intelsat et SES au Luxembourg, Eutelsat en France, Telesat au Canada et Inmarsat au Royaume Uni. Près de 450 satellites actifs évoluent actuellement sur orbite géostationnaire, dont 330 sont dédiés aux télécommunications civiles. Les missions se sont démocratisées, mais aussi diversifiées, comme l'introduction des communications dans l'étude de l'environnement et de la faune.

Retrouvez le dossier complet dans le n°2563 de la revue, en kiosque depuis le 29 septembre 2017.

Commémorations.

La Russie ne manquera pas de célébrer les 60 ans du lancement de son premier satellite. L'Académie des Sciences de Russie (IKI) organisera d'abord un forum international sur « Spoutnik : 60 ans sur le chemin des découvertes », les 3 et 4 octobre à Moscou. Suivra le symposium « Etudes de la Lune, des planètes et des petits corps du système solaire à l'aide de vaisseaux spatiaux », les 5 et 6 octobre à Saint-Pétersbourg. En Europe, la prochaine conférence sur l'histoire de l'espace de l'Agence spatiale européenne reviendra sur 60 ans d'exploration spatiale. Elle se tiendra les 23 et 24 novembre à l'Université de Padoue, en Italie.

www.iki.rssi.ru

goo.gl/kzXvHr