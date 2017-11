Les systèmes d’activation des tuyères d’Ariane 6 développés en Belgique

Moins de trois ans avant le premier vol du futur lanceur lourd européen, deux société belges s'associent pour développer les systèmes d’orientation des tuyères.

Sabca (Société anonyme belge de constructions aéronautiques), filiale du groupe Dassault et de l'équipementier néerlandais Fokker, et la filiale de Thales Alenia Space en Belgique viennent de signer un accord de développement de l’électronique de pilotage des systèmes d’orientation des tuyères d'Ariane 6.

Sabca est responsable de ces systèmes d’actionnement, appelés TVAS (Thrust Vector Actuation Systems), tandis que Thales Alenia Space s'est vu confier le développement de la chaîne de sauvegarde du lanceur par ArianeGroup, maître d’œuvre du programme pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Les boîtiers électroniques qui constituent le cœur du système de sauvegarde sont complétés par des équipements communs à Ariane 5, Vega et Soyouz, déjà développés par Thales Alenia Space en Belgique. La société emploie plus 800 personnes sur les sites de Charleroi et Louvain.

Trois systèmes.

Dans le cadre du présent contrat, Thales Alenia Space développera l’électronique pour les trois systèmes TVAS :

- S-TVAS (Solid Thrust Vector Actuation Subsystem), le système d’actionnement de la tuyère des propulseurs d’appoint P120C du lanceur (la configuration Ariane 62 en comprendra deux, contre quatre pour Ariane 64)

- LL-TVAS Lower-Liquid Thrust Vector Actuation Subsystem), le système d’actionnement de la tuyère de l’étage principal cryotechnique du lanceur

- UL-TVAS (Upper-Liquid Thrust Vector Actuation Subsystem)l, e système d’actionnement de la tuyère de l’étage supérieur cryotechnique ré-allumable.

Collaboration gagnante.

« Thales Alenia Space se réjouit de contribuer à l’aventure Ariane depuis plus de 40 ans et de compléter sa participation par le contrat signé ce jour, a déclaré Emmanuel Terrasse, directeur général de Thales Alenia Space en Belgique. Fruit d’une collaboration gagnante entre industriels en Belgique, ce contrat est également le résultat du soutien continu de nos pouvoirs publics, tant au niveau fédéral (Belspo), qui supporte activement le développement de nouvelles technologiques et de nouveaux produits, qu’au niveau régional, qui soutient la mise en œuvre de moyens innovants de production et de tests. »