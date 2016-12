Les Super Hornet de l'US Navy cloués au sol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Du coup, sans révéler les détails de l'incident, décision a été prise de clouer au sol toute la flotte de F/A-18E/F Super Hornet, « par mesure de sécurité. » En attendant le Naval Air Systems Command et Boeing conduisent une enquête.

L'équipage était à bord d'un EA-18G Growler appartenant à l'Electronic Attack Squadron (VAQ) 132 et a été conduit à l'hôpital vendredi suite à un incident au sol avant décollage, sur la base de Whidbey Island.

