Les Rafale B relayés par les Rafale C au Levant

Des Rafale C sont arrivés sur la base aérienne projetée en Jordanie pour prendre la relève des Rafale B.

Le 8 août, le Ministère des Armées a annoncé que des Rafale C étaient arrivés en Jordanie depuis près de deux semaines afin de remplacer les Rafale B. « Depuis mars 2018, le groupe de bombardement (GB) 43 de la base aérienne projetée (BAP) en Jordanie était exclusivement composé de Rafale B (B pour biplace). Depuis le 25 juillet, les équipages du GB 43 poursuivent leur engagement au sein de la coalition en mettant en œuvre uniquement des Rafale C monoplaces », rapporte ainsi l'armée de l'air.

Les deux premiers aéronefs monoplaces sont arrivés en Jordanie le 19 juillet depuis la France métropolitaine. Le convoyage jusqu'à la BAP a pu être réalisé sans escale grâce à la présence d'un ravitailleur. Ils ont ainsi pris le relais de deux Rafale B, qui sont quant à eux retournés vers la France quelques jours plus tard, le 21 juillet. « Dès l'arrivée des nouveaux appareils et durant trois jours, les missions d'appui feu et de reconnaissance tactique au profit des forces alliées de la coalition se sont déroulées en patrouilles mixtes, c'est à dire composée d'un Rafale B et d'un Rafale C », détaille le Ministère des Armées. Les équipages ont ainsi pu échanger pendant quelques jours, avant que les Rafale B quittent définitivement le Levant.