Les Rafale arrivent au Qatar

En plus des 36 Rafale, le Qatar a commandé 36 Eurofighter Typhoon et 36 F-15 avec des options pour de nouvelles commandes. Une montée en puissance impressionnante pour une force aérienne dont la composante chasse se limitait jusqu'à présent à 12 Mirage 2000-5.

L' armée de l'Air française a été très impliquée dans la formation du personnel qatarien. Les écoles de formation initiales ont préparé des mécaniciens, des spécialistes du renseignement, des pompiers ou encore des logisticiens. Un escadron de Rafale a été crée au sein de la 3e escadre de Mont de Marsan. Il comprenanait une vingtaine d'aviateurs français chargés d'accompagner la montée en puissance des équipages et du reste du personnel qatarien. Cette unité a permis de qualifier une quinzaine de pilotes qatariens au moins au rôle de sous chef de patrouille. Des pilotes du Qatar ont également été qualifiés en tant qu'instructeurs. Le Qatar Rafale Squadron doit fermer ses portes à l'été 2019.

Le 5 juin, le ministère de la défense du Qatar annonçait avec un tweet, le départ pour son territoire national d'un premier lot de Rafale . Ces appareils étaient basés jusqu'à présent en France . Des images du vol de transfert et de l'arrivée des appareils sur la base aérienne de Al Adiyat ont circulé sur twitter le 7 juin. La traversée a été réalisée avec l'appui d'un ravitailleur en vol.

