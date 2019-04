Les pompiers italiens réceptionnent deux premiers AW139

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Outre les pompiers italiens, l'armée de l'air, la police, la Guardia di Finanza ou encore les gardes côtes ont également choisi de se tourner vers l'AW139. L'armée de l'air aligne d'ailleurs d'ores et déjà une flotte composée de 13 hélicoptères AW139.

Les AW139 commandés par les pompiers italiens permettront à ces derniers de moderniser leur flotte d'hélicoptères et de remplacer les AB412 actuellement en service. Au total, trois voilures tournantes AW139 ont été commandées en 2018, pour un montant de 45M€. Une option pour 12 hélicoptères supplémentaires fait partie de ce contrat, lequel inclut également le soutien logistique ainsi que la formation des pilotes et techniciens.

Leonardo a annoncé le 18 avril avoir livré au corps national des pompiers italiens les deux premiers AW139 qui seront mis en œuvre pour la conduite de missions de recherche et sauvetage, mais également pour la lutte contre les incendies et les interventions post catastrophes naturelles.

