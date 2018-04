Les PME ont créé 25 % des emplois de la filière aéro en 2017

Sur les 2000 emplois nets créés par la filière aérospatiale française en 2017, 25 % ont été créés par les PME. Une tendance qui se confirmera cette année.

La filière aérospatiale française a embauché 12 000 personnes en 2017. En termes d'emplois nets créés, cela représente 2 000 postes supplémentaires. Un quart d'entre eux ont été créés par les PME membres du Gifas, le syndicat professionnel qui regroupe plus de 400 entreprises du secteur. Et pour être plus précis, cela représente 558 emplois nets créés par les PME, a indiqué Bertrand Lucereau, trésorier du Gifas et président du Comité AERO-PME, lors de la présentation des résultats globaux de la filière en 2017. En 2014/2015, les PME membres du Gifas avaient créé deux fois plus d'emplois nets après un pic à plus de 1 100 sur la période 2012-2014 pour suivre la hausse des cadences de production, notamment sur le secteur civil. Or, la décision d'Airbus de porter les cadences de production de la famille A320 à 63 exemplaires par mois dès 2019, puis dans une fourchette de 70 à 75 unités par mois à l'horizon 2023-2025, fera repartir la dynamique. "La courbe des créations d'emplois nets par les PME repartira à la hausse sur la période 2017-2018", souligne Bertrand Lucereau. Globalement, les entreprises membres du Gifas embaucheront encore 12 000 personnes en 2018.