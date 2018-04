Les pilotes d'hélicoptères sénégalais s'entraînent sur des systèmes Thales

Thales a annoncé le 19 avril que les pilotes d'hélicoptères des forces aériennes sénégalaises s'entraineraient désormais à partir de systèmes produits par l'industriel.

Les pilotes d'hélicoptères d'attaque et d'hélicoptères de transport s'entraîneront donc à la conduite de leurs missions à partir d'un simulateur et d'un système produits par Thales. Ils continueront ainsi de développer leurs compétences pour la conduite d'opérations tactiques. « L'entraineur à la mission hélicoptère de Thales permettra aux pilotes de s'entrainer à de multiples scenarii tactiques programmables », rapporte ainsi l'industriel. Les équipages de Mi-17 et de Mi-35 seront donc amenés à entretenir et à développer leurs compétences pour les missions de recherche et sauvetage au combat, pour les opérations d'infiltration et d'exfiltration de commandos, et bien d'autres encore.

Le système d'entraînement fournit par Thales peut être configuré afin de dispenser « une formation individuelle du pilote ou du chef de bord, et un entraînement collectif de l'ensemble de l'équipage dans le cadre de missions collectives ».

L'entraîneur permettra ainsi aux forces sénégalaises de s'entraîner dans un environnement réaliste, « en recréant les conditions de la mission au plus près de la réalité », a déclaré le Général Joseph M Diop, chef d'Etat-Major de l'armée de l'air sénégalaise.

En parallèle l'industriel a également annoncé qu'un système Thales viendrait désormais sécuriser l'espace aérien du Sénégal. Le pays sera ainsi doté en 2019 d'un système de « radars longue portée Ground Master 400 et d'un centre de commandement et de contrôle Skyview », rapporte Thales.