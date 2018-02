Les Philippines annulent le contrat des Bell 412EPI

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Finalement, le 9 février, le gouvernement philippin a annoncé l'annulation du contrat. Le président Rodrigo Duterte aurait même déclaré que les hélicoptères auraient pu être utilisés contre certains civils dans le cadre des opérations internes. Malgré tout la Philippine ne renonce pas à s'équiper d'hélicoptères et a annoncé qu'elle se tournerait vers des fournisseurs moins regardants.

Plusieurs membres de la gauche canadienne ont ainsi dénoncé ce contrat, estimant que les hélicoptères de Bell pourraient être utilisés pour mener des missions d'attaque contre des civils. Le 8 février, le gouvernement a alors démenti ces déclarations, indiquant que les hélicoptères seraient utilisés pour des missions de transport et d'évacuations sanitaires. Cependant, les violentes exécutions ayant lieu aux Philippines dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue ont laissé planer le doute.

