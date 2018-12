Les PARAFE de l'aéroport de Lyon basculent tous en reconnaissance faciale.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En plus des sas biométriques existants reparamétrés, Aéroports de Lyon a annoncé que dix autres sas seraient prochainement mis en place, portant à un total de 20 le nombre de sas PARAFE à reconnaissance faciale déployés au terminal 1 de Lyon Saint Exupéry .

Vendredi 14 décembre, l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry a ouvert au public ses dix sas PARAFE (Passage automatisé Rapide aux Frontières Extérieures) qui ont tous été reparamétrés de la reconnaissance digitale à la reconnaissance faciale. Cette opération s'est faite en partenariat avec IN Groupe (ex-Groupe Imprimerie Nationale) et Gunnebo .

