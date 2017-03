Les moteurs PW814GA et 815GA certifiés par la FAA

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le Gulfstream G500 verra ainsi ses livraisons débuter dans le courant de cette année, tandis que celles du G600 sont programmées pour 2018. PWC livrera à Gulfstream Aerospace des turboréacteurs équipés de nacelles et d'inverseurs de poussée.

Les Gulfstream G500 et G600 ont désormais leurs turboréacteurs certifiés par la FAA. Les Pratt & Whitney Canada PW814GA et 815GA, qui partagent le même générateur de gaz que le PW1000G à soufflante réductée, ont vu leurs essais débuter en 2009 avant le premier vol, réalisé en 2013.

