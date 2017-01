Les mers du globe vides... de porte-avions américains !

Pour la première fois depuis 1945, il n'y aurait aucun porte-avions américain déployé sur les mers ! C'est Fox News qui s'en émeut dans un reportage diffusé à la toute fin décembre. L'USS Dwight D. Eisenhower, qui a fait escale à Marseille, mi-décembre, est resté près de sept mois en Méditerranée orientale puis dans le Golfe persique où il a participé aux frappes aériennes contre Daech. Il a depuis rejoint son port d'attache sur la côte ouest des Etats-Unis. Problème, l'USS George H.W. Bush sensé le remplacer est cloué à quai, immobilisé pour cause de retard dans les travaux de maintenance. Il devrait cependant pouvoir partir dans les semaines qui viennent, assure l'US Navy.

Reste que le fait est inédit depuis la seconde guerre mondiale : aucun des 10 groupes aéronavales américains n'est déployé ! La situation ne va pas durer et devrait demeurer exceptionnelle. Outre l'USS George H.W. Bush qui doit prendre la mer pour frapper Daech, l'USS Carl-Vinson doit rejoindre le Pacifique dans les semaines à venir. Une posture qui reflète les périodes et les complexités grandissantes de maintenances de systèmes toujours plus sophistiqués... A moins qu'il ne s’agisse d'un message budgétaire adressé au politique en pleine transition présidentielle...