Les marchés des satellites bouleversés

Organisée par le cabinet Euroconsult, la 21e conférence World Satellite Business Week consacré au marché des satellites se tiendra du 11 au 15 septembre à Paris, alors que les tendances observées en 2016 s'accentuent.

L'an dernier, le rendez-vous annuel parisien des milieux d'affaires du spatial avait été précédé par la publication d'une étude du cabinet de conseil parisien Euroconsult, organisateur de l'événement depuis 1997, qui annonçait une augmentation vertigineuse du nombre de lancements de petits satellites (3 600 d'ici 2015). En parallèle, les commandes de satellites de télécommunications géostationnaires marquaient le pas, et l'année 2016 s'est achevée sur une prise de commande de seulement dix-neuf comsats, dont cinq par l'industrie européenne. L'édition 2017 de la World Satellite Business Week va s'ouvrir alors que ces prévisions sont revues à la hausse : on s'attend désormais au lancement de 6 200 smallsats (moins de 500 kg) d'ici 2026 et, à ce jour, seuls sept comsats ont été contractés à travers le monde.

Dossier spécial le 8 septembre.

A l'occasion d'un dossier spécial à paraître le 8 septembre dans le n°2560, Air & Cosmos revient sur cette situation inédite et ses raisons. Les journalistes Rémy Decourt et Théo Pirard s'attarderont sur la percée de la propulsion électrique actuellement observée, le développement des services en bande S sur l'Europe et l'inquiétante concurrence chinoise en matière de comsats, tandis qu'un article sera consacré au récent échec du lanceur indien PSLV, qui devait remplacer l'un des satellites défaillants de la constellation NavIC dédiée à la navigation.

