Les low cost ont passé la barre du milliard de passagers en 2016

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Au niveau global mondial, la région Europe représente 36% du total. Viennent ensuite l'Asie-Pacifique (29%), la Moyen-Orient (15%), l'Amérique du Nord (13%), Amérique Latine et Caraïbes (4%) et l'Afrique (3%).

Les compagnies low cost représentent 28% du trafic total et a atteint pour la première fois la barre du milliard de passagers en 2016. Les transporteurs à bas coûts en Europe représentent 32% du trafic total low cost, suivi par la région Asie-Pacifique (31%) et l'Amérique du Nord (25%).

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.