Les livraisons d'Airbus et de Boeing en baisse

Les deux constructeurs ont livré moins d'avions sur les neuf premiers mois de 2017 par rapport à la même période 2016. Leur retard global porte sur un total de 17 appareils. Rattrapable d'ici à la fin de cette année ?

Avec un total de 1 008 avions livrés sur les neuf premiers mois de 2017, Airbus et Boeing ont une nouvelle fois franchi le cap symbolique des 1 000 livraisons dès le 30 septembre. Mais, à mieux y regarder, les deux constructeurs accusent un léger retard par rapport à la même période de 2016 durant laquelle ils avaient livré 1 025 appareils. Soit 17 unités de moins en 2017 qui se répartissent équitablement : huit chez Airbus et neuf chez Boeing. Airbus affiche en effet 454 livraisons sur les neuf premiers mois de 2017 contre 462, un an plus tôt; tandis que Boeing en est à 554 livraisons contre 563 sur les neuf premiers mois de 2016.

Si le constructeur américain a livré autant de 747-8 (huit d'une période à l'autre) et plus de 737 (381 contre 368), les livraisons de 787 et de 767 sont en léger retrait (respectivement quatre 787 et deux 767 de moins). La baisse est plus brutale pour les 777 : 58 contre 73 sur le neuf premiers mois de 2016. La conséquence du ralentissement des cadences de production du 777 décidé par Boeing.

Chez Airbus, la baisse de régime la plus forte porte sur les A320 et A380. Le constructeur européen n'a livré que neuf très gros-porteurs contre 16 sur les neuf premiers mois 2016. Souffrant des retards accumulés par le programme PW1100, la famille A320 n'affiche que 350 livraisons sur les neuf premiers mois de 2017 contre 380, un an plus tôt. Heureusement, les A330 et A350 viennent compenser avec respectivement 45 et 50 livraisons. Sur les neuf premiers mois de 2016, Airbus avait livré 40 A330 et 26 A350.