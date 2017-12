Les lauréats du Student Awards de l'Usaire

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

- Cinquième prix : Khaoula Mazari (Institut d'aéronautique et des études spatiales de Blida).

- Quatrième prix : Alexandre Gathier (Estaca) et Vladimir Ridard (Estaca-Isae Supaéro).

- Troisième prix : Houcem Chaabane (Isae Ensma-Institut d'administration des entreprises de Poitiers) et Teja Falleh (Institut d'administration des entreprises de Brest).

- Deuxième prix : Thibaud Figueroa (Enac-Toulouse Business School) et Renaud Raginel (Ecole des Mines d'Albi-Toulouse Business School).

- Premier prix : Alexis Cohen (Polytechnique-Essec) et mahdi Chaibi (Isae Supaéro).

Plus de 60 étudiants de huit nationalités différentes et issus de 33 établissements d'enseignement supérieur ont participé à l'édition 2017, soit individuellement, soit en tandem. Cette année, les lauréats sont :

L'association Usaire a remis ses "Student Awards" dans le cadre prestigieux des salons du Cercle Interallié à Paris. Regroupant 300 représentants de l'industrie américaine et européenne des secteurs de l'aéronautique et de la défense, l' Usaire a lancé ce concours, dont Air&Cosmos est l'un des partenaires, en 2006, à l'initiative de Michel Dubarry, président Europe de Rolls-Royce International, alors président de l' Usaire, afin de stimuler les neurones des étudiants, invités "à plancher" sur un sujet prospectif en lien avec l'aéronautique, la défense, l'espace ou les hautes technologies. Cette année, la thématique était une nouvelle fois liée à la numérisation.

L'Association Usaire, qui regroupe 300 entreprises européennes et américaines de la filière, a remis ses Student Awards à plusieurs futurs ingénieurs.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Ingénieur(e) Développement Structure Aéronautique et Spatial (H/F)

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.