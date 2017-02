Les lanceurs et le voyage martien expliqués au public fin février à Toulouse

A la fin du mois, deux rendez-vous grand public seront proposés à la Cité de l'Espace et à la Cinémathèque de Toulouse.

Philippe Couillard, ancien directeur technique de la division spatiale d'Airbus Defence and Space et ancien président de l’Académie de l’Air et de l’Espace, donnera une conférence intitulée « Le monde des lanceurs », le mardi 22 février à 18 heures à la Cité de l'Espace de Toulouse.

Entrée libre.

Cité de l'espace

Avenue Jean Gonord

31000 Toulouse

Renseignements sur www.cite-espace.com



Le lendemain à 20 heures, la Cinémathèque de Toulouse organisera une projection du film de science-fiction américain « Robinson Crusoé sur Mars » (Byron Haskin, 1964). Elle sera suivie d'un échange avec Romain Charles, ingénieur à l’Agence spatiale européenne et ancien équipier français lors de la mission de simulation de voyage martien Mars 500, réalisée à Moscou entre juin 2010 et novembre 2011.

Cinémathèque de Toulouse

69, rue du Taur

31000 Toulouse

Renseignements sur www.lacinemathequedetoulouse.com