Les forces aériennes russes se renforcent

Le Ministère de la Défense de la Fédération russe a annoncé le 4 février le programme des livraisons prévues pour 2018. Plus de 100 aéronefs devraient être réceptionnés par les forces aérospatiales.

Si les forces aérospatiales russes voient leurs flottes renforcées, les annonces faites par le ministère de la Défense portent aussi bien sur des nouveaux appareils que sur des aéronefs modernisés. Elles recevront ainsi « plus de 100 aéronefs, dont des avions de combat Su-35 et Su-30SM, des bombardiers Su-34, des hélicoptères Ka-52, Mi-28 et Mi-8 », précise le Ministère de la Défense russe.

Outre des aéronefs, la Russie attend également plusieurs missiles, dont des missiles sol-air S-400 et Pantsir S.

Si ces chiffres peuvent paraître impressionnants, ils restent moins importants qu'en 2017. En effet, l'année dernière la Russie a réceptionné 200 aéronefs et une centaine de missiles.