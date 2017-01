Les Figures de l’ombre : avant-première à Ris-Orangis le 7 février

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Informations au 01 69 02 72 76 et sur www.facebook.com/Les-Cinoches

Projection en avant-première et en VOST le mardi 7 février 2017 à 20h30, suivie d'une rencontre-débat

Stéphane Sébile , blogueur et webmaster du site Space Quotes/Souvenirs d’espace

Pierre-François Mouriaux , journaliste Espace à Air & Cosmos et président de l’association Histoires d’espace

Elle sera suivie d’une rencontre-débat avec trois spécialistes d’astronautique, organisée avec le concours de l’association Histoires d’espace et avec le soutien du magazine Air & Cosmos :

Avant-première et rencontre-débat à Ris-Orangis.

Les Figures de l’ombre, en tête du box-office américain depuis sa sortie et nommé dans trois catégories aux Oscars 2017, rend enfin hommage à ces femmes extraordinaires. Il raconte l’histoire vraie de Mary Jackson, Katherine Johnson et Dorothy Vaughan, qui ont réussi à s’imposer au moment du vol de John Glenn, le premier Américain sur orbite ( disparu le 8 décembre dernier ), début 1962.

Dans les années 50 et 60, la mythique agence gouvernementale américaine avait recruté des femmes noires mathématiciennes pour effectuer un travail fastidieux –mais fondamental– de calculs complexes, notamment de trajectoires. Elles n’étaient pas au départ intégrées aux équipes de recherche masculines, mais cantonnées dans une pièce réservée…

