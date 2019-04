Les F-35B britanniques bientôt déployés à Chypres

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La Royal Navy a annoncé le déploiement prochain des F-35B britanniques à Chypres pour des exercices. Cette mission permettra d'expérimenter le déploiement outre mer de l'appareil réceptionné l'an dernier par la RAF et la Royal Navy. Le soutien logistique, la maintenance et l'organisation du détachement seront mis à l'épreuve. Les entrainements comprendront notamment des tirs réels annonce la Royal Navy.

