Les F-35 américains décolleront du porte-aéronefs britannique

Le Royaume-Uni table sur l'acquisition de 138 F-35 pour la Royal Air Force et la Navy. A l'horizon 2023, la Royal Navy espère disposer de 24 F-35 version B à décollage court et atterissage vertical (STOVL).

Ils rejoindront ainsi le navire lors de son premier déploiement opérationnel prévu en 2021, a indiqué le Ministère britannique. Michael Fallon a qualifié de « cruciale » l'interopérabilité des forces britanniques et américaines. «Les Britanniques et les F35 américains se côtoieront à bord du HMS Queen Elizabeth lors de sa première sortie en opérations, renforçant ainsi nos liens étroits dans la défense. »

