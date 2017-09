Les F-16 Néerlandais vont retourner en Jordanie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Lorsque la Belgique cèdera le relai aux Pays-Bas, fin 2017, elle aura assuré une rotation de 18 mois en Jordanie, d'où ses F-16 opèrent contre des objectifs terrestres de Daech en Irak et en Syrie.

La décision, attendue par la Belgique, devrait être prise par le gouvernement Néerlandais ce vendredi. Les Pays-Bas rétabliront ainsi le principe de relève mutuelle convenu entre les deux pays mais qu'ils avaient interrompu début 2017 en se déclarant incapable d’assurer la part qui leur était dévolue. Il était prévu que les Pays-Bas prennent la relève de la Belgique pour un an dès le 1 er juillet 2017. Les Etats-Unis avaient alors demandé à la Belgique de poursuivre sa contribution en remplacement des Néerlandais ce qu’elle fera avec 4 F-16 jusque fin de cette année.

