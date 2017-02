Les F-16 belges rentreront de Jordanie fin juin

Fin du suspens pour les F-16 belges engagés dans les opérations de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI). Le ministre belge de la Défense, Steven Vandeput, a confirmé leur retour « comme prévu », fin juin, après un an d’opérations sur place. Ce sont normalement les Pays-Bas qui devaient prendre la relève, dans le cadre d’un tour de rôle permettant d’assurer, avec des moyens limités, la permanence d’un contingent de 6 F-16 en Jordanie engagés dans la coalition contre l’EI. Mais les Pays-Bas ont exprimé à plusieurs reprises, et confirmé récemment, leur incapacité à assurer leurs obligations, pour des raisons opérationnelles essentiellement liées à la régénérescence des personnels et matériels.

Sollicitée informellement par les Pays-Bas en vue de prolonger la mission sur place, la Belgique n’a pu s’y résoudre pour des raisons budgétaires. La Belgique maintiendra cependant tout au long de l’année une autre forme de participation à la coalition. Il s’agira du déploiement d'une quarantaine d'instructeurs en Irak pour assurer la formation des peshmergas (combattants kurdes) et des forces spéciales irakiennes. Les Pays-Bas pourraient quant à eux reprendre leurs opérations aériennes début 2018.