Les F-16 belges de retour au bercail

Après 18 mois de participation aux opérations aériennes contre Daesh en Irak et en Syrie, les 4 F-16 belges sont rentrés en Belgique entre Noel et nouvel an et cèderont leur place aux F-16 néerlandais dans le cadre de l’accord d’alternance prévu entre les deux pays. Lors de ce détachement, les appareils belges ont effectués 605 sorties et largué 675 bombes. L’efficacité des attaques au sol contre des positions des djihadistes de Daesh a atteint 85% et les taux de réussite des frappes 97%.

Ce retour ne signifiera pourtant pas la fin de la participation belge à la coalition. En effet, le Conseil des ministres belges a confirmé que 54 militaires poursuivront aux côtés de leurs collègues néerlandais leur mission d’entrainement et d’assistance aux forces irakiennes et aux peshmergas kurdes. 30 autres militaires sont également prévus pour assurer la sécurité au sol des F-16 néerlandais qui ont pris le relais des F-16 belges basés en Jordanie. Un certain nombre d’agents de liaisons sont également prévus dans les différentes instances chargées de la gestion des opérations contre Daesh.