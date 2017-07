Les exportations françaises se portent bien

Le Parlement a publié un rapport sur l'état des exportations d'armement. En 2016, la France a enregistré 14 milliards d'euros de prise de commande.

Les exportations d'armements françaises sont un atout pour l'économie du pays et font « rayonner à l'international l'expertise et le savoir-faire français », rapporte le Ministère des Armées. Elles ont été notamment portées par les ventes de Rafale, de Caracal et plus récemment de sous-marins à l'Australie.

Les ventes à l'international permettent de développer des innovations par une « réinjection de 10 à 20% du chiffre d'affaire des exportations de matériels militaires dans la recherche et développement ». Ce cercle vertueux entre exportations et R&D permet à la France de maintenir une avance technologique et de rester compétitive.

Ces réussites sont « vitales pour notre industrie de défense et l'équipement de nos forces armées », indique le Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense. Derrière ces technologies, on retrouve un tissu industriel dense composé d'une « dizaine de grands groupes et 4 000 petites et moyennes entreprises ». Elles contribuent également à l'emploi avec 165 000 salariés impliqués dans la Défense.

Les exportations françaises sont en augmentation depuis 2012. Ainsi, avant 2014, la France réalisait des exportations de l'ordre de 4 à 7 milliards d'euros. Depuis 2015, on constate une stabilisation du montant des exportations.