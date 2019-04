Les étudiants de l’école ISAE-ENSMA se lancent dans la construction d’un avion Pioneer 300

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le Pioneer 300 sera doté de capteurs de contrôle, « pour pouvoir réaliser des travaux pratiques en vol et analyser les données dans le cadre de leur formation », a expliqué Yves Sécheret, ancien ingénieur d’études à l’ISAE-ENSMA.

Reçu début avril 2019, l’avion sera construit par une trentaine d’étudiants de l’ISAE-ENSMA, qui annoncent son achèvement dans le courant de l’année 2020. Le projet présente une double valeur, d’une part pédagogique : les élèves de l’ISAE-ENSMA vont pouvoir expérimenter leurs connaissances théoriques et acquérir du savoir-faire ; d’autre part, financière, car acheter le Pioneer 300 à l’état de kit réduit son coût de moitié.

L’école nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique basée à Chasseneuil-du-Poitou a présenté le nouveau projet qui anime son club étudiant d’aéronautique et de vol (ENSMAIR) : la construction d’un avion en kit Pioneer 300.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Commandant de Bord et OPL (H/F)

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.