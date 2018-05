Les Etats-Unis veulent faire évoluer la réglementation

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le 9 mai dernier, le ministère des transports américain a annoncé avoir sélectionné 10 projets à travers les Etats-Unis dont les conclusions devront permettre de faire évoluer la réglementation et l'encadrement de l'usage des drones.

Conscient de la place accrue des drones dans notre société et de la croissance à venir de ce secteur, les Etats-Unis ont décidé de soutenir dix projets de drones afin de faire évoluer la réglementation.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Adjoint Responsable Conformité et Sécurité h/f

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.