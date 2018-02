Les Etats-Unis finalisent la livraison de Black Hawk à la Jordanie

Le 28 janvier, les forces aériennes de Jordanie ont réceptionné le dernier lot d'hélicoptères Black Hawk. Il faisait partie d'un contrat portant sur 12 voilures tournantes, rapporte l'ambassade américaine en Jordanie.

Les 12 hélicoptères Black Hawk ont été remis à l'armée de l'air jordanienne sur neuf mois, « une livraison effectuée à un rythme extrêmement rapide au regard du nombre d'appareils », déclare l'ambassade. Les Black Hawk viennent ainsi consolider l'alliance des Etats-Unis et de la Jordanie, tout en renforçant les moyens de la Jordanian Air Force.

Dans le cadre du développement des moyens militaires de la Jordanie et du programme Black Hawk, le Congrès américain avait voté, en 2017, pour un soutien financier de 470 millions de dollars. Grâce à ce fonds, des pilotes et techniciens chargés de la maintenance ont été formés et entraînés. Par ailleurs, « les pièces de rechange, les équipements au sol, les armes, les munitions et les hangars » destinés aux Balck Hawk ont été financés par cette subvention.