Les Entretiens de Toulouse, le Rendez-vous des acteurs du secteur aéronautique et spatial

2019 marque la 12ème édition des Entretiens de Toulouse, la formation scientifique "par le débat" pour les acteurs des secteurs aéronautique et spatial organisée par l’Académie de l’Air et de l’Espace et l’Ecole Polytechnique Executive Education. Les Entretiens de Toulouse 2019 se tiendront les Mercredi 10 et Jeudi 11 avril sur le campus de l’ISAE-Supaero à Toulouse.

Cette formation par le débat est la seule manifestation du secteur aéronautique et spatial permettant une ouverture sur des sujets à forts enjeux industriels, tout en préservant la confidentialité des échanges. Il s’agit d’une formation scientifique et technique de haut niveau, axée sur des problématiques actuelles, faisant appel aux meilleurs experts. Ces Entretiens offrent à chacun l’opportunité d’actualiser ses connaissances et de mettre en commun ses expertises sur différents sujets scientifiques et techniques, porteurs d’évolutions et d’avenir pour les secteurs aéronautique et spatial.

Un total de 56 ateliers sur 2 jours, aborderont 14 domaines scientifiques et techniques : Conception de structures, Matériaux, Avionique, Modélisation et ingénierie système, Nouvelles motorisations et propulsion, Énergie à bord, Maintenance aéronautique, Domaine militaire, Enjeux de l’aviation civile, Innovation et compétitivité, Drones et véhicules autonomes, Usine du futur, Espace et aéronautique et Aérodynamique.

Profitez d’un moment privilégié pour échanger et partager votre savoir, en rejoignant la 12ème édition des Entretiens de Toulouse, les 10 et 11 avril 2019. entretiensdetoulouse.com/