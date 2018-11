Les drones, un outil toujours plus indispensable pour l'armée israélienne

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le nombre de vols de drones, en l'espace de sept ans, a ainsi augmenté de 150%, rapporte l'IAF. En moyenne, la division RPAV réalise ainsi plus de 1 000 heures de vol par semaine.

Les drones sont de plus en plus utilisés par l'Israeli Air Force. La division RPAV (remotely piloted aerial vehicle) de l'IAF a vu son nombre de missions considérablement augmenter ces dernières années.

